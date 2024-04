Emittent / Herausgeber: Pareto Securities AS / Schlagwort(e): Anleihe/Studie

HY-Anleihemarkt im 1. Quartal 2024 weiter aus Frankfurt, 19. April 2024. Mit einem robusten Ergebnis startete der Markt für Nordic High Yield (HY) Bonds ins Jahr 2024. Das erste Quartal verzeichnete den Abschluss mehrerer bedeutender Transaktionen und stellte somit einen neuen Aktivitätsrekord auf. Die Summe der Transaktionen belief sich auf 4,6 Mrd. EUR, verteilt auf insgesamt 47 abgeschlossene Transaktionen. Diese Entwicklung spiegelt das Wachstum auf den europäischen und US-amerikanischen Hochzinsanleihemärkten wider. In diesem dynamischen Marktumfeld nutzten auch deutsche Emittenten die vorteilhaften Bedingungen des Nordic Bond Formats in insgesamt vier Nordic Bond Transaktionen und stellten damit einen neuen Rekord für Q1 auf. Pareto Securities war in allen vier Transaktionen als Sole oder Joint Bookrunner aktiv und bestätigte im deutschen Markt sowie im gesamten Nordic Bond Markt im ersten Quartal 2024 seine führende Marktposition. Der Marktanteil von Pareto am Gesamtmarkt lag bei 31%, bei EUR-denominierten Nordic HY-Bonds bei 66% und 66% Private-Equity-gestützten Transaktionen. Mit Dynamik haben Nordic HY-Bonds das Jahr 2024 begonnen, gestützt durch anhaltend positive Nettozuflüsse in Nordic HY-Fonds und eine längere Periode der Marktstabilität ohne bedeutende geopolitische Überraschungen. Gleichzeitig haben Unternehmen ihre Ertragskraft unter Beweis gestellt, was dazu führte, dass allein im März auf dem Markt für Nordic HY-Bonds rekordverdächtige 25 Transaktionen durchgeführt wurden. Dieses günstige Umfeld wurde sowohl von neuen als auch von etablierten Emittenten zu Finanzierungszwecken effektiv genutzt, so dass das erste Quartal mit einem Gesamtplatzierungsvolumen von 4,6 Mrd. EUR - einem Anstieg von 38% gegenüber dem ersten Quartal 2023 - der aktivste Zeitraum aller Zeiten war. Die Entwicklung des auf mittelgroße Anleihen ausgerichteten Nordic HY-Bond-Marktes war in Übereinstimmung mit den größtenteils von Benchmark-Transaktionen geprägten europäischen und amerikanischen Hochzinsmärkten. Beide wiesen im Vergleich zum Vorjahresquartal robuste Wachstumsraten auf. So verzeichnete der europäische HY-Markt ein Volumenzuwachs von über 119% und schloss Q1 2024 mit einem Gesamtvolumen von 28 Mrd. EUR. In ähnlicher Weise verzeichnete der US-amerikanische HY-Markt Wachstumsraten von 110% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und schloss Q1 2024 mit einem Gesamtvolumen von 84 Mrd. USD ab, was die weltweit günstigen Marktbedingungen widerspiegelte. Deutsche Nordic Bond-Emittenten verzeichneten von Anfang an eine hohe Aktivität im ersten Quartal 2024 Die Investmentholding Mutares nutzte ihre Erfolgsbilanz am Markt mit einer Anleihenerhöhung (Tap issue) im Januar in Höhe von 100 Mio. EUR und schöpfte damit ihren 250 Mio. EUR Anleihenrahmen voll aus. Auch die LifeFit Group setzte ihren Wachstumskurs fort und finanzierte den Erwerb von 19 weiteren Fitnessstudios in Deutschland durch eine Anleiheerhöhung in Höhe von 12 Mio. EUR. Im März gelang es der LR Health & Beauty SE erfolgreich, ihre ausstehende Anleihe über 125 Mio. Euro durch eine neue Anleihe über 130 Mio. Euro zu refinanzieren, während die SLR Group, die von der Private-Equity-Gesellschaft Orlando Capital unterstützt wird und auf die Herstellung von Sphäroguss-Komponenten spezialisiert ist, mit einer Emission über 75 Mio. EUR debütierte. Pareto Securities fungierte bei all diesen Transaktionen als alleiniger oder gemeinsamer Bookrunner. Außerhalb des Nordic Bond-Formats verzeichnete der deutsche Markt für Mittelstandsanleihen im ersten Quartal 2024 nur eine geringfügige Aktivität. Christian Czaya, Head of Fixed Income Sales Germany und designierter CEO von Pareto Securities Deutschland: "Dank unserer fundierten Marktkenntnisse und der Flexibilität des Nordic-Formats konnten wir für unsere Kunden auch im schwierigen Jahr 2023 hervorragende Ergebnisse erzielen. Der starke Start in das Jahr 2024 mit vier erfolgreichen Emissionen im ersten Quartal bestätigt, dass sich immer mehr Unternehmen der Vorteile des Nordic Bonds bewusst werden. Als Marktführer mit jahrzehntelanger Erfahrung wollen wir bei Pareto dieses Momentum nutzen und Unternehmen mit unseren Finanzierungslösungen unterstützen." Zum Newsletter zum Markt für Nordic HY Bonds gelangen Sie über diesen Link . Über Pareto Securities Die 1986 gegründete Pareto Securities hat ihren Hauptsitz in Norwegen sowie Niederlassungen in Dänemark, Finnland, Schweden, Deutschland, Großbritannien, der Schweiz, den USA, Singapur und Australien. Pareto Securities verfügt über eine führende Position auf den nordischen Finanzmärkten und eine starke internationale Präsenz. Pareto Securities bietet eine breite Palette an Finanzdienstleistungen an, darunter die Vermittlung von Aktien und festverzinslichen Wertpapieren, Eigenkapital-, Fremdkapital- und Projektfinanzierungen sowie Beratungsdienstleistungen im Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen sowie Umstrukturierungen. Kontakt: Pressekontakt: Pareto Securities AS cometis AG Frankfurt Branch Claudius Krause Gräfstr. 97 Tel.: +49 (611) 20 58 55-0 60487 Frankfurt Fax: +49 (611) 20 58 55-66 Tel.: +49 (69) 58997-0 E-Mail: pareto@cometis.de E-Mail: info@paretosec.com http://www.cometis.de http://www.paretosec.com





