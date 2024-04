Nach einem positiven Kursverlauf am Vortag steht der Handelstag am Freitag unter keinem guten Stern. Wie angekündigt hat Israel in der Nacht Ziele im Iran angegriffen und damit schon an den Märkten in Asien für Kursverluste gesorgt. Vorbörslich hat der DAX schon Federn lassen müssen. Bei den Einzelaktien stehen Adidas, Commerzbank, Infineon, Rheinmetall, Sartorius und Siemens Healthineers im Blickpunkt.

