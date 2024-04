Datum der Anmeldung:

15.04.2024



Aktenzeichen:

B4-53/24



Unternehmen:

Senger GmbH & Co. KG und Neils & Kraft GmbH & Co. KG; Neugründung GU, Erwerb sämtlicher Anteile und gemeinsamer Kontrolle an der Autohaus Nord Hermann Schwarz GmbH sowie Zusammenlegung des Vertriebs von LKW in der Senger & Kraft Truck GmbH & Co. KG



Produktmärkte:

PKW und Transporter inklusive dazugehöriger Dienstleistungen LKW der Marke Daimler Truck

