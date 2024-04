Datum der Anmeldung:

15.04.2024



Aktenzeichen:

B4-54/24



Unternehmen:

Authentic Cuisine Group B.V.; Anteilserwerb an der Asian Cuisine Holding B.V. und der Long Teng International GmbH, Vermögenserwerb an der Divodo International GmbH und Divodo Logistik GmbH durch die Din Hau Asia Food GmbH und die Din Hau Logistik GmbH



Produktmärkte:

Reis Mehl Kokosmilch Nudeln Saucen Konserven Frischware Tiefkühlware etc. sowie Stäbchen Sushi-Zubehör Geschirr Verpackungen

