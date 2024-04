Technologieaktien entwickeln eine relative Schwäche von Sven Weisenhaus Lange Zeit waren Technologieaktien die Treiber der Rally am Aktienmarkt. Dabei wurden die Indizes vor allem von einigen wenigen Aktien nach oben gezogen, die einerseits ein hohes Gewicht haben und andererseits besonders stark zulegten (Magnificent Seven). Doch nun scheint sich das Blatt zu wenden. Wie die Fondsgesellschaft DWS gestern berichtet, haben die 7 Mega-Caps aus den USA in den letzten 4 Handelstagen mehr als 5 % verloren. ...

