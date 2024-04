Vaduz (ots) -Ab Mai 2024 werden acht Amtsstellen der Liechtensteinischen Landesverwaltung im neuen Dienstleistungszentrum Giessen (DLG) in Vaduz arbeiten. Bevor diese acht Amtsstellen ihre Arbeit in den neuen Büroräumlichkeiten aufnehmen, kann die interessierte Bevölkerung den Neubau am Samstag, 27. April 2024, von 11 bis 17 Uhr an einem "Tag der offenen Türe" besichtigen. Gleichentags wird von 11 bis 16 Uhr auch das Regierungsgebäude für die Öffentlichkeit zugänglich sein.Im Rahmen einer Medienorientierung informierten Regierungsrätin Graziella Marok-Wachter und Michael Pattyn, Projektleiter der Stabsstelle für staatliche Liegenschaften, am Freitag, 19. April 2024, über den anstehenden "Tag der offenen Türe".An der Giessenstrasse 3 in Vaduz erwartet die Besucherinnen und Besucher ein beschilderter Rundgang durch das dreistöckige Gebäude. Dabei erhalten sie neben einem Einblick in die neue Büroräumlichkeiten auch Informationen zu den Dienstleistungen der folgenden acht Amtsstellen: Amt für Auswärtige Angelegenheiten, Ausländer- und Passamt, Schulamt, Amt für Justiz, Amt für Personal und Organisation, Amt für Tiefbau und Geoinformation, Amt für Hochbau und Raumplanung und Stabsstelle für staatliche Liegenschaften. "Die Fertigstellung des Baus markiert den erfolgreichen Abschluss eines grossen und herausfordernden Bauprojekts. Bevor die Amtsstellen ihre Dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger sowie die Unternehmen im neuen DLG erbringen werden, soll der "Tag der offenen Türe" allen Interessierten die Möglichkeit geben, den Neubau zu besichtigen und mehr darüber zu erfahren", so Graziella Marok-Wachter.Zusätzlich zum "Tag der offenen Türe" wurde eine neue Webseite www.dlg.li eingerichtet, die Informationen zum Bau und der Architektur des DLG enthält. Auf diese Weise erhalten Interessierte auf digitalem Weg einen Eindruck von den Dimensionen und der Chronologie des Projekts. Auf der Webseite www.dlg.li können Besucherinnen und Besucher des "Tages der offenen Türe" auch gratis und auf einfachem Weg ein Ticket der LIEmobil für die Anreise und Heimfahrt zum Anlass beziehen.Am 27. April 2024 wird auch die Türe des Regierungsgebäudes am Peter-Kaiser-Platz 1 in Vaduz für die Öffentlichkeit geöffnet. Aus sicherheitstechnischen Gründen wird die Anzahl der Besucherinnen und Besucher, die sich zeitgleich im Regierungsgebäude aufhalten können, beschränkt. Um dennoch möglichst vielen Personen einen Einblick in das Regierungsgebäude zu ermöglichen, erhalten Besucherinnen und Besucher deswegen auf einem gekennzeichneten, frei begehbaren und rund 20-minütigen Rundgang einen Einblick in die Architektur, die Nutzung und die Geschichte des Regierungsgebäudes.Pressekontakt:Ministerium für Infrastruktur und JustizMaximilian Rüdisser, GeneralsekretärT +423 236 60 24maximilian.ruedisser@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100918465