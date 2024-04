(shareribs.com) London 19.04.2024 - In der Nacht kam es im iranischen Luftraum zu Flugabwehrbeschuss. Israel soll einen begrenzten Vergeltungsschlag ausgeführt haben. Iranische Medien bemühen sich um Normalität. Nach den massiven Schlägen des Iran gegen Israel am vergangenen Wochenende war mit einem Vergeltungsschlag Israels gerechnet worden. Ein solcher scheint in der Nacht von Freitag auf Samstag ...

