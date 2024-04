Unterföhring (ots) -Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf gewinnen am Dienstag die 50. Folge von "Joko & Klaas gegen ProSieben", zum Jubiläum dürfen die beiden Angestellten nicht nur 15 Minuten auf Sendung gehen, sondern am Sonntag (21. April 2024, 00:00 bis 23:59 Uhr) für 24 Stunden das Programm von ProSieben übernehmen und frei gestalten - inklusive einer regulären Ausgabe der "ProSieben :newstime".Auf mehrfache Nachfrage von ProSieben haben Joko & Klaas in ihrer Funktion als Programmdirektoren den Sonntag jetzt "geplant" und uns lediglich den im Anhang befindlichen "Programmzettel" zugestellt. Entsprechend ändert ProSieben das Programm mit Überraschungen am Sonntag, 21. April 2024.Der Programmtag von Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf beginnt in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 00:00 Uhr direkt im Anschluss an "The Masked Singer" und "Die ProSieben-Aftershow". Für die Planung und Gestaltung des 24 Stunden Programmtags von und mit Joko & Klaas sind ausschließlich die Programmdirektoren Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf verantwortlich.24 Stunden von Joko & Klaas am Sonntag, 21. April 2024 von 00:00 bis 23:59 UhrHashtag zum Programmtag: #24hJKPressekontakt:Kevin Körberphone: +49 (0) 89 95 07 - 1187email: kevin.koerber@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 89 95 07 - 1161email: nadine.vaders@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5761063