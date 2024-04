In Anaheim, Kalifornien, stehen die Darsteller von beliebten Figuren wie Mickey Mouse und Moana kurz davor, eine Gewerkschaft zu gründen. Mehr als zwei Drittel der 1.700 Darsteller im Disneyland, oft als "Cast Members" bezeichnet, haben eine Petition zur Anerkennung bei der Schauspielervereinigung eingereicht. Schon heute sind viele Disney-Angestellte gewerkschaftlich organisiert, doch bisher waren die Darsteller in Kalifornien seit der Eröffnung des Parks in den 1950er Jahren nicht unionisiert. Mit kollektiven Verhandlungen wollen sie eine Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen erreichen, insbesondere im Hinblick auf Löhne und Sicherheit. Obwohl Disney keine spezifischen Kommentare zu dieser Bemühung machte, unterstützt das Unternehmen das Recht der Darsteller auf eine vertrauliche Abstimmung.

Erweiterungspläne schreiten voran

Parallel zu diesen [...]

Hier weiterlesen