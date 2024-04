Zum Wochenausklang steht die Geopolitik weiterhin im Mittelpunkt. Im asiatischen Handel fielen die US-Renditen und Aktien-Futures nach einem vermeintlichen Angriff Israels auf den Iran, während der Ölpreis profitierte. Der Goldpreis sprang in der Nacht über die Marke von 2.400 USD, fällt aber im frühen europäischen Handel wieder zurück. Wir sehen also keine größere Flucht in den sicheren Hafen. Sollte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...