Seit etwa einem Jahrzehnt steigt die Anzahl von Bränden, die durch Defekte an Lithium-Ionen-Akkus verursacht werden, kontinuierlich an. Mittlerweile sind sie die häufigste Ursache für Elektrobrände. Das belegen Zahlen des IFS. Sie sind in mobilen Geräten in jedem Haushalt zu finden: Lithium-Ionen-Akkus. Ob im Smartphone, in Haushaltsgeräten oder im Elektrofahrzeug, die Verbreitung der effizienten Energiespeicher hat in den letzten Jahren rasant zugenommen. Durch ihren vermehrten Einsatz ist allerdings ...

