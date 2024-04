München (ots) -Das bundesweite Netzwerk spezialisierter und innovativer Dermatologen, onkoderm e. V., hat auf der diesjährigen DERM Frankenthal, der größten Fachtagung für niedergelassene Hautärzte in Deutschland, Incyte mit dem Preis für das Medikament des Jahres ausgezeichnet. In seiner Laudatio bezeichnete der onkoderm-Vorsitzende Prof. Dr. med. Hjalmar Kurzen das Medikament als "Gamechanger"."Wir sind begeistert, das Produkt ist ein echter Gamechanger. Ich möchte der Firma Incyte ganz herzlich zu diesem großartigen neuen Produkt als onkoderm-Medikament des Jahres 2023 gratulieren", erklärte Prof. Dr. med. Hjalmar Kurzen, Vorsitzender von onkoderm e. V. Er überreichte den Preis Anja Kamps, Medical Director, und Kristian Lesic, Business Unit Director, beide von Incyte, auf der DERM Frankenthal im März 2024.Mit dem Preis onkoderm-Medikament des Jahres wird alljährlich ein Medikament ausgezeichnet, das den Behandlungsalltag einer wichtigen Hauterkrankung wesentlich und positiv verändert. Die Mitglieder von onkoderm e. V. wählen in einem offenen und demokratischen Votum den Preisträger, der auf der DERM Frankenthal ausgezeichnet wird.Mehr Informationen finden Sie auf der Onkoderm Webseite: onkoderm.de/infothekÜber IncyteIncyte ist ein globales biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Wilmington, Delaware, USA. Das Unternehmen entdeckt, entwickelt und vermarktet eigene Therapeutika für schwerwiegende Erkrankungen mit einem hohen ungedeckten medizinischen Bedarf. Weiterführende Informationen zu Incyte erhalten Sie auf Incyte.com (https://incyte.com/) oder folgen Sie @Incyte.Pressekontakt:Martina GernetIncyte Biosciences Germany GmbHPerchtinger Straße 881379 München, GermanyE-Mail: MGernet@incyte.comSameer GansDP-Medsystems AGTulpenstr. 2682110 Germering, GermanyE-Mail: sameer.gans@dpmed.deOriginal-Content von: Incyte Biosciences Germany GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169815/5761108