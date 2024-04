PharmaSGP hebt die Dividende deutlich an: Das Unternehmen aus Gräfeling will je Aktie für das Geschäftsjahr 2023 1,36 Euro Dividende zahlen nach 0,49 Euro für 2022. Die Aktionäre müssen dem Dividendenvorschlag noch auf der anstehenden Hauptversammlung am 26. Juni zustimmen. Mit dem Vorschlag weicht PharmaSGP von der üblichen Dividendenpolitik ab und ...

