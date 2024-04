© Foto: Frank Molter - picture alliance



Die Aktie des Herstellers von Medizinrobotern Intuitive Surgical ist nach guten Quartalszahlen gefragt und steigt.Erholung in China ließ lange auf sich warten Die Corona-Pandemie hatte den Hersteller von Operationsrobotern Intuitive Surgical schwer getroffen. Einerseits kauften Krankenhäuser weniger da-Vinci-Systeme ein, andererseits wurde gleichzeitig weniger operiert, was die Erlöse aus dem Wartungs- und Instandhaltungsgeschäft einbrechen ließ. Vor allem in China hatte das Unternehmen schwer zu kämpfen, auch weil die Nachfrage nach dem Abflauen der Pandemie nur schwer wieder in Gang kam. Das hat sich offenbar geändert, sodass Intuitive Surgical am Donnerstagabend ein gutes …