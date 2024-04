Bern (ots) -Welchen Rat würden wir unserem 20 Jahre jüngeren Ich geben? Lohnt es sich, die Vergangenheit zu ändern, um das gegenwärtige Leben zu verbessern? Die neue Science-Fiction-Dramedy "Mindblow" behandelt genau diese Kernfragen. Alle sechs Folgen der SRF-Serie sind ab dem 21. April abends auf Play Suisse verfügbar. Am gleichen Abend startet die Fernsehausstrahlung mit einer Doppelfolge auf SRF 1.Es ist das Jahr 2003 - der 20-jährige Markus springt für seine heisere Schwester Eva beim "MusicStar"-Casting ein. Gemeinsam mit ihrem besten Freund Robin wollen sie ihre Band an die Spitze der Charts bringen. Der Auftritt scheitert jedoch an einer Kombination aus Lampenfieber und einer Beruhigungstablette. 20 Jahre später, an seinem vierzigsten Geburtstag, bekommt Markus die Möglichkeit, sein Leben zu verändern: Er kann auf mysteriöse Art und Weise sein jüngeres Ich per SMS kontaktieren und so seinen Weg neu gestalten.Die Serie von Eric Andreae ("Kenan") ist eine Koproduktion von SRF und Shining Film. Sie kombiniert Science-Fiction, Drama und Humor und bietet neuen Talenten eine Plattform. In der Hauptrolle ist Dimitri Stapfer ("Frieden", "Wilder", "Neumatt") zu sehen. Vervollständigt wird das Hauptensemble mit Helen Wills, Kay Kysela, Sylvie Marinkovic und Palma Ada. Mit Baschi, Nina Havel und Chris von Rohr haben auch echte "MusicStar"-Legenden einen Gastauftritt in "Mindblow".Alle sechs Folgen der Science-Fiction-Dramedy Serie sind ab dem 21. April abends auf Play Suisse verfügbar. Dies in Deutsch, Französisch und Italienisch mit Untertiteln in ebendiesen Sprachen. Auf SRF 1 wird am 21., 22. und 23. April um 20.05 Uhr jeweils eine Doppelfolge von "Mindblow" ausgestrahlt.Pressekontakt:Medienstelle SRG SSRSiraya Schäfermedienstelle.srg(at)srgssr.ch / Tel. 058 136 21 21Original-Content von: SRG SSR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100014224/100918483