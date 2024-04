High NA EUV Maschine revolutioniert Chipherstellung

Ein wichtiger Schritt in der Entwicklung von kleineren, schnelleren und energieeffizienteren Computern ist gemacht. Eine namhafte US-amerikanische Halbleiterfirma hat als erste eine hochentwickelte Lithografiemaschine im Wert von 350 Millionen Euro zusammengebaut, die Chipdesigns um bis zu zwei Drittel schrumpfen lassen soll. Dies gilt als Teil ihrer Bestrebungen, Wettbewerber in der Branche zu übertrumpfen. Diese innovative Technologie nutzt "extrem ultraviolettes" Licht, um winzige Schaltkreise auf Chips zu erzeugen. Die Entscheidung für diesen Schritt ist besonders bemerkenswert, da besagte Firma in der Vergangenheit hinter ihren Mitbewerbern zurückgeblieben war, indem sie auf ältere und weniger effiziente Technologien setzte.

Die Einführung der neuen Technologie soll eine effizientere Produktion ermöglichen, selbst wenn [...]

