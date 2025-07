© Foto: Symbolbild KI-Brille

Xiaomi macht derzeit mit hochbrisanten Neuigkeiten auf sich aufmerksam. Vor einiger Zeit kannte man das Unternehmen nur durch seine Smartphones. Mittlerweile ist es nicht nur dafür bekannt, sondern für viele Dinge mehr. Mit einer neuen KI-Brille greift Xiaomi den Facebook-Konzern Meta frontal an. Gleichzeitig sorgt das Elektroauto für Furore am Markt. In einer Stunde gingen 300.000 Vorbestellungen für den neuen SUV ein. Die Aktie reagierte prompt und legte seit Jahresanfang bereits um deutlich zu. Doch kann das Unternehmen diesem rasanten Wachstumstempo auch in Zukunft gerecht werden? Lieferengpässe und die harte Konkurrenz aus dem eigenen Land machen dem Management zu schaffen. Trotzdem zeigen sich Analysten optimistisch für die weitere Entwicklung.

Xiaomi greift Meta mit revolutionärer KI-Brille an

Die neueste Waffe im Xiaomi-Arsenal trägt den Namen "AI Glasses" und soll Meta das Fürchten lehren. Während die Ray-Ban Meta nur vier Stunden durchhält, verspricht Xiaomi mit seinem 263-mAh-Akku eine Laufzeit von über acht Stunden. Das ist mehr als das Doppelte der Konkurrenz. Die smarte Brille kann Texte in Echtzeit übersetzen, Objekte erkennen und sogar kontaktlose Zahlungen per Blick abwickeln. Möglich macht das die Integration mit dem chinesischen Bezahldienst Alipay. Besonders beeindruckend sind die technischen Details. Eine 12-Megapixel-Kamera ermöglicht freihändiges Fotografieren, während fünf Mikrofone für kristallklare Sprachqualität sorgen. Mit nur 40 Gramm bleibt die Brille angenehm leicht zu tragen. Der Startpreis von 280 US-Dollar unterbietet die Konkurrenz deutlich. Allerdings plant Xiaomi vorerst nur eine Markteinführung in China, da das Design speziell für asiatische Gesichtsformen entwickelt wurde.

YU7 beschert Xiaomi Rekord-Bestellungen

Noch spektakulärer entwickelt sich Xiaomis Ausflug in die Autowelt. Der neue SUV YU7 schlug ein wie eine Bombe. Innerhalb von nur 60 Minuten nach der Vorstellung gingen 300.000 Vorbestellungen ein. Diese Zahlen lassen selbst Tesla alt aussehen. Das Unternehmen korrigierte daraufhin sein Verkaufsziel für 2025 um 40 Prozent nach oben. Doch der Erfolg bringt auch Probleme mit sich. Lieferzeiten von bis zu einem Jahr sorgen schon jetzt für Unmut bei den Kunden. Halbleitermangel und Kapazitätsengpässe belasten die Produktion. Trotzdem konnte Xiaomi im ersten Halbjahr 2025 bereits 289.000 Fahrzeuge ausliefern und liegt damit in China sogar vor dem Tesla Model Y. Die Partnerschaft mit SunCar Technology soll zusätzlichen Schwung bringen. Der Versicherungsdienstleister plant, das gemeinsame Geschäft mit Xiaomi zu verdoppeln. Intelligente Fahrzeugversicherungen und cloudbasierte Services ergänzen das Angebot perfekt.

Charttechnik

Aus charttechnischer Sicht präsentiert sich die Xiaomi-Aktie in blendender Verfassung. Der Kurs notiert derzeit bei 6,58 Euro und bewegt sich weiterhin im intakten Aufwärtstrend. Die wichtigen gleitenden Durchschnitte SMA50 und SMA200 liegen mit Werten von 5,91 und 4,70 Euro weit entfernt und stützen die positive Entwicklung mittel- und langfristig. Bis zum nächsten Allzeithoch bei 7,34 Euro fehlen nur noch etwas über zehn Prozent. Sollte dieser Durchbruch gelingen, wären alle Investoren im Gewinn - ein Szenario, das erfahrungsgemäß weiteren Kursdruck nach oben erzeugt. Die Hausse nährt die Hausse. Kurzfristige Rücksetzer wie der kleine Verlust Ende letzter Woche bieten offensichtlich attraktive Einstiegsgelegenheiten. Die Unterstützungslinien halten bislang zuverlässig, während das Momentum weiterhin nach oben zeigt. Der RSI liegt mit einem Wert von 66 sogar noch unter der Überkauftzone.

Was tun?

Xiaomi entwickelt sich vom reinen Smartphone-Hersteller zu einem diversifizierten Technologiekonzern. Die Expansion in neue Märkte wie KI-Brillen und Elektrofahrzeuge zeigt erste Früchte. Mit einem satten Kursplus seit Jahresanfang gehört die Aktie zu den absoluten Gewinnern. Fundamental stimmt die Richtung. Die Rekordzahlen beim SUV YU7 und die vielversprechende KI-Brille eröffnen neue Umsatzquellen. Trotz Lieferproblemen bleibt die Nachfrage wohl weiterhin hoch. Die Partnerschaft mit SunCar zeigt, dass Xiaomi strategisch klug agiert. Charttechnisch sieht es ebenfalls rosig aus. Der Aufwärtstrend ist intakt, das Allzeithoch zum Greifen nah. Rücksetzer sollten als Kaufgelegenheiten angesehen werden. Risiken bestehen in den Lieferproblemen und der harten Konkurrenz. Dennoch überwiegen die Chancen derzeit deutlich. Ein Kursziel von acht Euro erscheint aus jetziger Sicht durchaus realistisch.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

