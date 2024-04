Cognizant Technology Solutions, ein bedeutendes Unternehmen in der Informationstechnologie-Branche, hat eine signifikante Erweiterung in den Bereich Financial Technology bekannt gegeben. Die Expansion wird durch eine wachsende Partnerschaftsbasis getrieben und wurde kürzlich durch die Zusammenarbeit mit einem führenden Unternehmen im Bereich Analytiksoftware verstärkt, um eine cloudbasierte Lösung zur Echtzeit-Betrugsprävention zu entwickeln, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...