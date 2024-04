Pressemitteilung der Pareto Securities AS:

Pareto Securities baut seine Führungsposition aufgrund der Rekordaktivität auf dem nordischenHY-Anleihemarkt im 1. Quartal 2024 weiter aus

Mit einem robusten Ergebnis startete der Markt für Nordic High Yield (HY) Bonds ins Jahr 2024. Das erste Quartal verzeichnete den Abschluss mehrerer bedeutender Transaktionen und stellte somit einen neuen Aktivitätsrekord auf. Die Summe der Transaktionen belief sich auf 4,6 Mrd. EUR, verteilt auf insgesamt 47 abgeschlossene Transaktionen. Diese Entwicklung spiegelt das Wachstum auf den europäischen und US-amerikanischen Hochzinsanleihemärkten wider. In diesem dynamischen Marktumfeld nutzten auch deutsche Emittenten die vorteilhaften Bedingungen des Nordic Bond Formats in insgesamt vier Nordic Bond Transaktionen und stellten damit einen neuen Rekord für Q1 auf. Pareto Securities war in allen vier Transaktionen als ...

