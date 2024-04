Unterföhring (ots) -Deutsches Duell in der besten Basketball-Liga der Welt. In den NBA-Playoffs trifft Weltmeister Daniel Theis mit den Los Angeles Clippers auf Maxi Kleber mit den Dallas Mavericks. ProSieben MAXX zeigt das Aufeinandertreffen am Sonntag, 21. April, zur besten Sendezeit ab 21:30 Uhr live und exklusiv im Free-TV.Bereits am Samstag, 20. April, startet der Deutsche Isaiah Hartenstein mit den New York Knicks gegen die Philadelphia 76ers in die Playoffs - live ab 23:55 Uhr auf ProSieben MAXX, ran.de und Joyn. Franz und Moritz Wagner komplettieren das deutsche Quintett in den NBA-Playoffs. Die Basketball-Weltmeister spielen mit Orlando Magic gegen die Cleveland Cavaliers.Auch die stärkste Eishockey-Liga der Welt geht am Wochenende in die heiße Playoff-Phase - ebenfalls live auf ProSieben MAXX. Der deutsche NHL-Superstar Leon Draisaitl startet mit seinen Edmonton Oilers den Kampf um den begehrten Stanley Cup.Start der NBA- und NHL-Playoffs auf ProSieben MAXX, ran.de und Joyn:Samstag, 20. April, ab 23:55 Uhr:NBA Live. Philadelphia 76ers at New York KnicksSonntag, 21. April:21:00 Uhr: "jump ran" - das NBA-Magazin21:30 Uhr: NBA Live. Dallas Mavericks at Los Angeles Clippers0:55 Uhr (Nacht auf Montag): NHL Live. Colorado Avalanche at Winnipeg JetsPressekontakt:Michael UlichCommunications Sportphone: +49 (0) 89 95 07 - 7296email: Michael.Ulich@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: Clarissa.Schreiner@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben MAXX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/110324/5761269