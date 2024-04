Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen haben sich in den letzten Tagen per saldo kaum verändert, obwohl es zwischenzeitlich sehr volatil zuging, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank AG.Die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen der USA hätten ein Fünf - Monatshoch von 4,65% erreicht und lägen nun bei 4,58%. Auch die Rendite der zehnjährigen Bunds sei weitgehend stabil geblieben und liege derzeit bei 2,44%, nachdem sie zwischenzeitlich ebenfalls ein Fünf-Monatshoch von 2,50% erreicht habe. Trotz dieser Ähnlichkeiten in der Renditeentwicklung würden die geldpolitischen Aussichten der beiden Wirtschaftsräume unterschiedliche Realitäten widerspiegeln. Während die FED die USA in einer robusten wirtschaftlichen Verfassung sehe und sich aufgrund der hartnäckig niedrigen Inflation vor Herausforderungen bei der Zinswende sehe, stehe die EZB vor einem anderen Szenario. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...