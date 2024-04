Continental stellte am Dienstag nach Börsenschluss vorläufige Zahlen für das erste Quartal vor. Detaillierte Angaben sollen Anfang Mai folgen. Punkten konnte das Unternehmen dabei leider nicht. Das vergangene Quartal verlief schlechter, als Analysten es im Vorfeld vermuteten. Die Reaktion an der Börse ließ nicht lange auf sich warten.Anzeige:Die Aktie von Continental (DE0005439004) rutschte gestern um knapp 5,5 Prozent ins Minus und landete bei mageren 61,90 Euro. Damit hat der Titel seit Jahresbeginn bereits um etwa 20 Prozent an Wert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...