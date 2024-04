Nasdaq Copenhagen A/S: Investeringsforeningen BankInvest - name changes

The name changes below will take effect on Nasdaq Copenhagen as per 24 April 2024. ISIN: DK0060516854 -------------------------------------------------------------------------------- Name: BankInvest Emerging Markets Aktier A -------------------------------------------------------------------------------- New name: BankInvest Emerging Markets Aktier Vontobel/BankInvest A -------------------------------------------------------------------------------- New abbr. name: BankInvest EM Markets Akt Vonto/BankIn A -------------------------------------------------------------------------------- Short name: BAIEMAA -------------------------------------------------------------------------------- New short name: BAIEMMAVBIA -------------------------------------------------------------------------------- Unchanged orderbook ID: 98815 -------------------------------------------------------------------------------- ISIN: DK0062502621 -------------------------------------------------------------------------------- Name: BankInvest Emerging Markets Aktier Akk. A -------------------------------------------------------------------------------- New name: BankInvest Emerging Markets Aktier Vontobel/BankInvest Akk. A -------------------------------------------------------------------------------- New abbr. name: BankInvest EM Mark AktVonto/BankIn Akk A -------------------------------------------------------------------------------- Short name: BAIEMAAA -------------------------------------------------------------------------------- New short name: BAIEMMAVBAKKA -------------------------------------------------------------------------------- Unchanged orderbook 320494 ID: -------------------------------------------------------------------------------- ISIN: DK0060461424 ------------------------------------------------------------------------------ Name: BankInvest Virksomhedsobligationer HY A ------------------------------------------------------------------------------ New name: BankInvest Virksomhedsobligationer HY Jyske Capital A ------------------------------------------------------------------------------ New abbr. name: BankInvest Virk.obl HY Jyske Capital A ------------------------------------------------------------------------------ Short name: BAIVOHYA ------------------------------------------------------------------------------ New short name: BAIVOHYJYCAPA ------------------------------------------------------------------------------ Unchanged orderbook ID: 92812 ------------------------------------------------------------------------------ ISIN: DK0061066255 ------------------------------------------------------------------------ Name: BankInvest Korte HY Obligationer A ------------------------------------------------------------------------ New name: BankInvest Korte HY Obligationer Royal London A ------------------------------------------------------------------------ New abbr. name: BankInvest Korte HY Obl Royal London A ------------------------------------------------------------------------ Short name: BAIKHYOA ------------------------------------------------------------------------ New short name: BAIKHYORLA ------------------------------------------------------------------------ Unchanged orderbook ID: 160942 ------------------------------------------------------------------------ ISIN: DK0061409711 -------------------------------------------------------------------------- Name: BankInvest Globale Aktier A -------------------------------------------------------------------------- New name: BankInvest Globale Aktier Columbia Threadneedle A -------------------------------------------------------------------------- New abbr. name: BankInvest GlobAkColumbia Threadneedle A -------------------------------------------------------------------------- Short name: BAIGLA -------------------------------------------------------------------------- New short name: BAIGACTNA -------------------------------------------------------------------------- Unchanged orderbook ID: 208958 -------------------------------------------------------------------------- ISIN: DK0061410057 ------------------------------------------------------------------------------- Name: BankInvest Globale Aktier Akk. A ------------------------------------------------------------------------------- New name: BankInvest Globale Aktier Columbia Threadneedle Akk. A ------------------------------------------------------------------------------- New abbr. name: BankInvest GloAkColum Threadneedle Akk A ------------------------------------------------------------------------------- Short name: BAIGAA ------------------------------------------------------------------------------- New short name: BAIGACTNAKKA ------------------------------------------------------------------------------- Unchanged orderbook ID: 208934 ------------------------------------------------------------------------------- For further information please contact Surveillance, tel: +45 33 93 33 66