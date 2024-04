Die Rheinmetall-Aktie (WKN: 703000) reagiert am Freitagmorgen auf den angeblichen Gegenschlag Israels auf den Iran nur mit einem minimalen Kursplus. Ist die Aktie des deutschen Rüstungskonzerns inzwischen so teuer geworden, dass "gute" Nachrichten den Kurs nicht mehr nach oben treiben? Rheinmetall vorgestellt Rheinmetall ist ein deutscher Rüstungskonzern und Automobilzulieferer mit Sitz in Düsseldorf. Nach Airbus ist Rheinmetall der zweitgrößte deutsche ...

