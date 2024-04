Ab Juli wird Max Bock neuer Head of Wealth Clients Germany & Austria bei Schroders. Der Vertriebsexperte kommt von DWS. Mit seiner Erfahrung soll er den Ausbau der Kundenpräsenz von Schroders am deutschen Markt voranbringen. Max Bock wird neuer Head of Wealth Clients Germany & Austria bei Schroders. In dieser Funktion wird er ab dem 01.07.2024 unter anderem das Key-Account-Management für Kernkunden von Schroders in Deutschland und Österreich verantworten. Er berichtet künftig an Alexander Prawitz, ...

