Berlin/Bonn (ots) -Der Hauptgeschäftsführer des Branchenverbands der deutschen Informations- und Telekommunikationsbranche Bitkom e.V., Bernhard Rohleder, hält die Digitalministerkonferenz für ein "starkes Signal". Auch wenn diese "heute zunächst mal symbolischen Charakter" habe, sei es wichtig, dass "das Digitale eine eigene länderübergreifende Institution bekommt", so Rohleder beim Fernsehsender phoenix. Dabei gehe es in erster Linie darum, dass die Konferenz "eine starke und hörbare und selbstbewusste Stimme ist für das Digitale in den Ländern".Trotz breiter Kritik an der Digitalisierung in Deutschland beobachte der Bitkom-Geschäftsführer durchaus positive Entwicklungen: "Es läuft inzwischen genau das gut, wofür wir auch international über Jahre verlacht wurden." Er erklärt: "Wir haben die Funklöcher weitgehend geschlossen und wir kommen im Glasfaserausbau wirklich sehr gut voran."Nichtsdestotrotz habe es in Deutschland lange "zu wenig Änderungsbereitschaft" gegeben. Rohleder erklärt: "Wir haben in deutschen Schulen, aber auch in der deutschen Verwaltung, einfach in den letzten Jahrzehnten sehr gut gelebt, sehr gut gearbeitet." Dadurch hätten viele öffentliche Träger nicht die Notwendigkeit gesehen, sich zu digitalisieren. "Was insbesondere gebraucht wird, ist der politische Wille", sagt Rohleder. Gerade "in der Verwaltung können sie alle Prozesse digitalisieren", macht er deutlich. Auch in der Wirtschaft werde aktuell noch zu wenig in digitale Geschäftsmodelle investiert.