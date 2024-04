EQS-News: Arbitrage Investment AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Corporate News Arbitrage Investment AG: Übernahme der Arbitrage Recycle Solutions Ltd. Köln, 19. April 2024 - Die Arbitrage Investment AG hat 100% der Anteile an der Arbitrage Recycle Solutions Ltd., Köln, übernommen. Diese Gesellschaft ist seit ihrer Gründung im Jahr 2016 erfolgreich im Bereich des Recyclings und der Weitervermarktung von hochwertigen Sekundärrohstoffen tätig. Einen hohen Spezialisierungsgrad weist die Arbitrage Recycle Solutions Ltd. insbesondere beim Recycling und der Wiederverwendung (2. Life) von Medizintechnik, elektronischen Bauteilen, Leiterplatinen für die Raffination von Edelmetallen sowie der Aufarbeitung und dem Recycling von Lithium-Batterien vor. Zusätzlich hat sich Arbitrage Recycle Solutions Ltd. auf das Recycling und die Weitervermarktung von Konsumelektronik, einem schnell wachsenden Segment, spezialisiert. Mit dieser Übernahme hat die Arbitrage Investment AG ihr Beteiligungsportfolio um ein sehr aussichtsreiches, zukunftsweisendes Geschäftsfeld erweitert. Die zunehmend eingeschränkte Verfügbarkeit vieler wichtiger Rohstoffe und die nationale und internationale Gesetzgebung stärken das Interesse an professionellen Recyclinglösungen erheblich. Alexander Schneider Vorstand Max-Planck-Str. 22 50858 Köln www.arbitrageinvestment.de Telefon: +49 221 292473-10 Fax: +49 221 292473-11 Börsenplatz Hamburg: ISIN DE000A3E5A26 / WKN A3E5A2 HRB: 112260, AR-Vorsitz: Engin Özkan





