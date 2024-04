Algund (ots) -Das Fayn Garden Retreat Hotel, ein exquisites 4-Sterne-Superior-Hotel, das inmitten der malerischen Landschaft von Algund bei Meran liegt, gehört zu den ganz besonderen Urlaubsadressen. Fein, klein und charmant vereint es erstklassigen Wohlfühlkomfort mit einer familiären Atmosphäre und bietet seinen Gästen ein unvergleichliches Erlebnis in einer der schönsten Regionen Südtirols.Das Hotel zeichnet sich nicht nur durch seinen luxuriösen Charakter aus, sondern auch durch sein Engagement für Nachhaltigkeit und Wohlbefinden. Der umliegende Garten, reich an mediterranen Pflanzen und duftenden Blumen, schafft eine Oase der Ruhe und Entspannung. Hier können Gäste die Natur in vollen Zügen genießen und sich gleichzeitig von der Hektik des Alltags erholen.Die Zimmer und Suiten des Hotels sind mit viel Liebe zum Detail gestaltet und bieten höchsten Komfort. Jede Unterkunft ist mit modernen Annehmlichkeiten ausgestattet und strahlt eine elegante Gemütlichkeit aus. Die kulinarischen Köstlichkeiten des Hotels spiegeln die reiche Tradition der Südtiroler Küche wider und werden von erfahrenen Köchen mit frischen, regionalen Zutaten zubereitet.Das Fayn hat Ende März aufregende Umbauarbeiten abgeschlossen. Die Modernisierungen erstreckten sich über verschiedene Bereiche des Hotels und bieten den Gästen nun noch mehr Annehmlichkeiten und zeitgemäßen Luxus. Es wurden 10 Südzimmer renoviert und 2 neu designte Junior-Suiten "prestige" errichtet. Die Bar, die Lounge- & der Wintergarten sind zum Garten hin offen gestaltet worden. Zusätzlich sind nun alle Zimmer mit einer Einzelraum-Klimaanlage ausgestattet.Das Opening am 27. März 2024 war ein voller Erfolg und markiert den Beginn einer neuen Ära für das Fayn Garden Retreat Hotel.Freuen Sie sich auf glanzvolle Neuerungen im 4-Sterne-Superior Hotel Fayn. Entdecken Sie Luxus inmitten der Natur, erleben Sie Gastfreundschaft auf höchstem Niveau und lassen Sie sich von der Schönheit Südtirols verzaubern - mehr dazu unter: www.fayn.itMediterrane Verwöhntage bis 15.11.20243 Übernachtungen mit Verwöhn-Halbpensionund allen Fayn-Inklusivleistungenab Euro 1.086,- pro PersonPressekontakt:Hotel FAYN garden retreat ****superiorBreitofenweg 9I-39022 Algund bei Meran, SüdtirolTelefon: +39 0473 220 355Mail: info@fayn.itwww.fayn.itPressekontakt:redaktion@dimaconcept.dewww.dimaconcept.deOriginal-Content von: Hotel FAYN garden retreat ****superior, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169631/5761470