WIF zeigt Zähne: 17% in 24 Stunden - Dogeverse vielleicht schon bald ausverkauft?

Dogwifhat, ein Kryptowährungs-Token, das kürzlich starken Wertverlusten ausgesetzt war und seinen Preis um mehr als die Hälfte auf unter 2,2 US-Dollar reduzierte, hat eine bemerkenswerte Kehrtwende vollzogen. Innerhalb eines Tages kletterte der Preis um 17%. Diese Aufwärtsbewegung untermauert die übliche Volatilität von WIF, die oft tägliche Preisschwankungen von etwa 10% erlebt.

Auch Dogeverse, der neue Multi-Chain Token erreicht mit 7,5 Millionen den nächsten Meilenstein und hat damit schon mehr als die Hälfte seiner Presale Token verkauft.

Tageschart von WIF, Quelle: www.coinmarketcap.com

Inmitten dieser Preisschwankungen wurde Dogwifhat von mehreren bedeutenden Handelsplattformen als neues Produkt aufgenommen. Insbesondere die Ankündigung von Coinbase International, Perpetual Futures für Dogwifhat zu listen, bringt den TOken einen wichtigen Schritt nach vorne. Diese Futures erlauben es Händlern, auf die Preisentwicklung des Coins zu spekulieren, ohne ihn zu besitzen, und unterscheiden sich von traditionellen Futures durch ihr Fehlen eines Verfallsdatums.

Auch andere schnappen zu

Zusätzlich zu Coinbase haben auch Börsen wie Binance, BitMEX, Gate.io, WhiteBIT, Pionex und MEXC Dogwifhat in ihr Handelsangebot aufgenommen. Der größte Teil des Handelsvolumens dieses Coins wird dabei von Binance generiert. Trotz der jüngsten Erholung bleiben Dogwifhat und sein Rivale Pepe, mit einer Marktkapitalisierung von 2,5 Milliarden bzw. 2,1 Milliarden US-Dollar, stark von den Marktstürmen betroffen, die beide Token in der letzten Woche um über 30% fallen ließen.

Dogeverse überrascht im Vorverkauf

Der Hunde-Memecoin Dogeverse erlebt einen starken Aufschwung im Rahmen seines Vorverkaufs, der innerhalb von nur 11 Tagen beeindruckende 7,5 Millionen US-Dollar an Funding eingesammelt hat. Dieser Erfolg könnte zeigen, dass das Projekt möglicherweise schon in den nächsten Tagen komplett ausverkauft sein könnte.

Die anhaltende Begeisterung für Hunde-Memecoins, insbesondere im Vorfeld des DOGE Days, einem Event, das diese spezielle Kategorie von Kryptowährungen feiert, trägt maßgeblich zu dem rasanten Absatz bei. Dogeverse scheint damit auf dem besten Weg zu sein, sich als ein weiterer prominenter Akteur in der Welt der Memecoins zu etablieren.

Die großen Blockchains gleichzeitig

Dogeverse erobert die Krypto-Welt mit einem charmanten Weltraumabenteuer, angeführt von Cosmo, dem "kettenhüpfenden" Doge. Dieser besondere Meme-Coin hebt sich durch seine Fähigkeit ab, mühelos zwischen mehreren Blockchain-Plattformen wie Ethereum, BNB Chain, Polygon, Solana, Avalanche und Base zu navigieren. Mit dieser Vielseitigkeit lockt er sowohl Krypto-Neulinge als auch versierte Blockchain-Enthusiasten an.

Der jüngste Vorverkauf von Dogeverse hat sich als überaus erfolgreich erwiesen und zog schnell erhebliche Investitionen an, was auf eine starke Marktnachfrage hinweist. Auch die Anfangsphasen des Tokenverkaufs wurden schneller abgeschlossen als erwartet. Hohe Staking-Belohnungen von derzeit 143% APY locken frühzeitige Investoren und fördern das langfristige Engagement in der Dogeverse-Gemeinschaft.

Die Entwicklungsroadmap für Dogeverse umfasst Pläne für Listings auf dezentralisierten und zentralisierten Börsen wie Binace und Coinbase, um seine Sichtbarkeit und Nutzbarkeit weiter zu erhöhen.

Das Projekt zielt darauf ab, die Barrieren zwischen isolierten Krypto-Communities durch eine vereinte und unterhaltsame Plattform zu überwinden, was besonders bei Enthusiasten von Meme-Coins und Investoren, die nach neuen und potenziell lukrativen Möglichkeiten suchen, gut ankommt.

Mit diesem neuen Konzept könnte Dogeverse eine neuen Hype am Kryptomarkt auslösen, ähnlich wie zuvor Solana oder Base Coins. Immerhin können die Communities beider Chains sich nun bei einem gemeinsamen Projekt einfinden, zusammen mit vielen anderen Investoren.

