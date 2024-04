Stuttgart (ots) -Die Cegos Group, ein weltweit führender Anbieter für die berufliche Weiterbildung, hat die Ergebnisse ihrer internationalen Studie "Herausforderungen und Kompetenzen von IT-Managern und IT-Teams" veröffentlicht.Die vorliegende Untersuchung beleuchtet die komplexen Aufgaben und Verantwortungsbereiche, denen sich IT-Verantwortliche und ihre Teams gegenübersehen, und liefert wertvolle Erkenntnisse für Unternehmen, die sich für die Optimierung ihrer IT-Strategie interessieren. Sie erhalten einen umfassenden Einblick in die aktuellen Trends, Herausforderungen und Kompetenzanforderungen im Bereich der Informationstechnologie.Für die aktuelle Studie wurden 600 Chief Information Officers (CIOs) und IT-Manager befragt, jeweils 200 aus Frankreich, Deutschland und Italien. Alle Teilnehmer arbeiten in Unternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitern im privaten und öffentlichen Sektor. Die Umfrage wurde im Dezember 2023 durchgeführt.Mit der Veröffentlichung des IT-Barometers können Interessierte, die detaillierten Ergebnisse in der Cegos Group Pressemitteilung (https://static.integrata-cegos.de/wp-content/uploads/2024/04/19111949/2024_04_19_Cegos-Pressemitteilung-IT-Barometer.pdf) nachlesen.Über Cegos Integrata GmbH - www.cegos-integrata.deCegos Integrata steht für ein hochwertiges und vielfältiges Trainings- und Beratungsportfolio, mit dem sich das Weiterbildungsunternehmen eine führende Position im deutschen Markt erarbeitet hat. Neben den Beratungsleistungen sorgt das Unternehmen seit seiner Gründung im Jahr 1964 für praxisbezogene Trainings von Fach- und Führungskräften. Dabei kann Cegos Integrata auf klassische sowie digitale Lerninhalte, verschiedenste Lernmethoden und Medien zurückgreifen. Mehr als 1.000 Seminarthemen aus allen betrieblichen Bereichen runden das Angebot ab und mehr als 750 erfahrene Trainer und Coaches sorgen für einen nachhaltigen Wissenstransfer. Als Unternehmen der weltweit führenden Cegos Group investiert Cegos Integrata kontinuierlich in Lerninnovationen, die ihre Kunden befähigt, mit der Digitalisierung und Transformation der Arbeitswelt Schritt zu halten. Rund 1.500 weltweite Mitarbeiter tragen dazu bei, mit Performance Learning schlüsselfertige und individualisierbare Lernlösungen anzubieten, die in nationalen und internationalen Kundenprojekten zum Einsatz kommen.Pressekontakt:Bozica Klein, bozica.klein@cegos.dewww.cegos-integrata.deCegos Integrata GmbHZettachring 4, 70567 StuttgartTel. +49 711 62010-269, Fax -216Original-Content von: Integrata Cegos GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/41994/5761525