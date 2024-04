Berlin (ots) -Seit Ende November 2023 ist das AIVA Institut & Spa in Berlin geöffnet. AIVA bietet ein einzigartiges Konzept, das weit über ästhetische Behandlungen hinaus geht.Mit individuellen Untersuchungen, umfassenden Tests und maßgeschneiderten Gesundheitskonzepten setzt AIVA Standards für präventiv-medizinische Betreuung und ganzheitliches Wohlbefinden. Gesundheit, Schönheit und Vitalität bilden für die Marke AIVA eine Einheit. Als modernes Zentrum im östlichen Berlin hat sich das neue Berliner Institut für Ästhetik, Dermatologie, regenerative und präventive Medizin sowie Kosmetik diesen Werten verschrieben und bietet seit seiner Eröffnungsfeier im November 2023 ein breites Spektrum von Behandlungen an. Bei AIVA steht das Konzept der Longevity im Mittelpunkt - ein ganzheitlicher Ansatz, um den Körper länger gesund, fit und vital zu halten. AIVA bietet seinen Kunden eine Vielzahl von Möglichkeiten, um die Vitalität zu steigern und die Regeneration auf zellulärer Ebene zu fördern. Von der Nutzung der Sauerstoffdruckkammer über Kryotherapie bis hin zur Intervall-Hypoxie-Hyperoxie-Therapie (IHHT) - AIVA setzt auf innovative Maßnahmen. Jede einzelne Kundin und jeder Kunde wird bei AIVA individuell betrachtet, umfassend beraten und ganzheitlich behandelt.Das AIVA Institut und das AIVA Spa sind beide Teil der Marke AIVA. Der Schwerpunkt bei AIVA Institut liegt hierbei auf klassischen Schönheitsbehandlungen, Dermatologie und Präventivmedizin - während AIVA Spa auf die nicht-medizinischen Sphären Regeneration und Kosmetik ausgerichtet ist.AIVA geht mit einem Team aus erfahrenen Fachleuten, die über langjährige Expertise in plastisch-ästhetischer Chirurgie, Dermatologie, Innere Medizin und Ernährungsmedizin verfügen, in modernen, hellen Räumlichkeiten in der Hauptstadt an den Start.AIVA Institut - ein vielseitiges LeistungsspektrumAIVA Institut bietet das gesamte Spektrum der plastisch-ästhetischen Chirurgie an und ist auf die neuesten Standards der Schönheitsbehandlungen ausgerichtet. Vom Gesicht über den Körper und die Brust bis hin zur Haut werden alle Leistungen der Ästhetik angeboten. Darunter fallen unter anderem:- Faltenbehandlung mit Fillern oder Botox®- Lippenkorrektur- Facelift- Brustvergrößerung, Brustverkleinerung oder Bruststraffung- Hautverjüngung- Fettabsaugung und "Fettwegspritze"- Mommy Makeover- IntimchirurgieDabei steht nicht nur die körperliche Ästhetik im Vordergrund, sondern auch die Erhaltung der Gesundheit. Deshalb konzentriert sich AIVA auch auf die Bereiche Dermatologie, Prävention und Regeneration, um Menschen zu ganzheitlicher Schönheit und Vitalität zu verhelfen, von außen und vor allem auch von innen.DermatologieDas Institut ist unter anderem spezialisiert auf Hauterkrankungen, die mit moderner Diagnostik, Videodermaskopie und ganzheitlichen Therapien der klassischen Dermatologie behandelt werden. Ein wichtiger Bestandteil des Longevity-Konzeptes ist die Hautkrebsvorsorge. Regelmäßige Untersuchungstermine ermöglichen die Früherkennung von Hautkrebs und anderen schwerwiegenden Hauterkrankungen. Das dermatologische Team von AIVA führt gründliche Untersuchungen durch und entwickelt individuelle Vorsorgepläne, um die Gesundheit und Schönheit der Haut langfristig zu erhalten. Narbenbehandlung, Lasermedizin und Methoden gegen Haarausfall gehören ebenfalls zum dermatologischen Behandlungsspektrum von AIVA.PräventionDas präventive Angebot bei AIVA erkennt und minimiert gesundheitliche Risikofaktoren. So werden die Grundsteine für ein langes und vor allem gesundes Leben gelegt. Der regelmäßige und umfassende Gesundheitscheck, Vitalitätsanalysen, eine ausführliche Ernährungsberatung und die Infusionstherapie verbessern die Vitalität und fördern einen gesunden Lebensstil.RegenerationMithilfe von speziellen Methoden und innovativen Geräten kann die körpereigene Regeneration gefördert werden, was wiederum die Gesundheit stärkt und die Alterung verlangsamt. Speziell die Regeneration und Verjüngung auf zellularer Ebene ist das Ziel bei AIVA. Dafür können die Kundinnen und Kunden eine Longevity-Beratung wahrnehmen, bei der Verhaltensmuster analysiert und individuell an die Bedürfnisse des Körpers angepasst werden. Durch ärztliche Beratung und Labordiagnostik werden somit Risikofaktoren ermittelt, die durch spezifische Maßnahmen reduziert werden, um das Immunsystem, Gesundheit und Entspannung zu fördern. Zu den angebotenen Leistungen im Regenerationsbereich von AIVA gehören unter anderem ganzheitliche Rückentherapien sowie regenerative Sporttherapien.AIVA Spa - Reverse Aging durch hochmoderne VerfahrenDer Fokus des AIVA Spa-Bereichs liegt auf nicht-medizinischen Bereichen wie Kosmetik, Regeneration und Entspannung. Hier dreht sich alles um Zellregeneration, Wellness und die Verlangsamung des Alterungsprozesses - auch Reverse Aging genannt. Das umfassende Angebot an schonenden Gesichts- und Körperbehandlungen sowie innovativen Therapien zielt darauf ab, natürliche Schönheit, jugendliche Frische und vitales Wohlbefinden zu fördern. In einem von Professionalität und Einfühlungsvermögen geprägten Ambiente können sich die Kundinnen und Kunden entspannen. Moderne, wissenschaftlich fundierte Methoden und alternative Verfahren verlangsamen den Alterungsprozess, steigern aber auch die geistige Leistungsfähigkeit - für mehr Vitalität und natürliche Schönheit. Zu den angebotenen Therapien gehören:- Intervall-Hypoxie-Hyperoxie-Therapie (IHHT): Beim umgangssprachlichen Höhentraining wird eine natürliche Steigerung des Sauerstoffaustauschs im Gewebe erreicht und somit die Zellperformance verbessert.- Kryotherapie (Kältekammer): Reduziert Entzündungen, chronische Schmerzen und oxidativen Stress, verbessert das Hautbild, wirkt als Energiebooster.- Hyperbare Sauerstofftherapie (HBOT): Verlangsamt den Alterungsprozess, regt den Zellstoffwechsel und die Durchblutung des Gewebes an und reduziert Krankheitsrisiken durch Sauerstoffanreicherung.Erfahrene Chirurgen im AIVA-Team: Dottore Mag. Andrea CalettiDas Team von AIVA besteht aus Spezialisten des chirurgischen und medizinischen Bereichs mit teils mehreren Jahrzehnten Erfahrung. Der leitende Arzt Dott. Mag. Andrea Caletti deckt als Chirurg vor allem die fachlichen Schwerpunkte der Faltenbehandlung mit Botox® und Fillern, Fettabsaugung und brustchirurgischen Eingriffen ab.Termine und der gewünschte Behandler können online auf der offiziellen AIVA-Website gebucht werden.Mehr Informationen auf: https://aiva-institut.de/ und https://aiva-spa.de/Pressekontakt:AIVA Institut für Vitalität und ÄsthetikHerr Jamie SwainBlumberger Damm 2f12683 BerlinT: 030 51999750E: contact@aiva-institut.dehttps://aiva-institut.de | https://aiva-spa.deOriginal-Content von: AIVA Institut für Vitalität und Ästhetik, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174502/5761519