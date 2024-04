Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Nach vorläufigen Medienberichten hat Israel in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Ziele in der Nähe des Flughafens der iranischen Stadt Isfahan angegriffen, so die Analysten der Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG (apoBank).Dabei solle es mehrere Explosionen gegeben haben. Die genaue Ursache und das Ausmaß des Angriffs seien bislang unklar. Nach iranischen Medienberichten seien die Explosionen von israelischen Flugkörpern herbeigeführt worden, die allesamt von den iranischen Luftabwehrsystemen abgeschossen worden seien. Über Tote und Verletzte seien keine Angaben gemacht worden. ...

