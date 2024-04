London (www.anleihencheck.de) - Trotz der anhaltenden geopolitischen Spannungen: Weitere gute Wirtschaftsdaten aus den USA führten in der vergangenen Woche zu steigenden Renditen, so Mark Dowding, Chief Investment Officer bei BlueBay, RBC BlueBay Asset Management.Im Zuge der robusten Einzelhandelsumsätze und der jüngsten Inflations- und Beschäftigungsdaten hätten die Marktteilnehmer Zinssenkungen ausgepreist, von denen sie zuvor noch ausgegangen seien. Dies habe dazu geführt, dass die Renditen 2-jähriger Staatsanleihen 5 Prozent erreicht hätten. Damit seien die Zinsen am vorderen Ende der Kurve unserer Meinung nach auf einem angemessenen Niveau. ...

