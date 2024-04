Wien (www.fondscheck.de) - Die Asset-Management-Tochter der Allianz hat die Lizenz für den Geschäftsbetrieb als Fondsgesellschaft in Festlandchina erhalten, so die Experten von "FONDS professionell".Vergangenen August habe das Haus den Ableger in der Volksrepublik gründen dürfen. Die Frankfurter würden auf gute Geschäfte hoffen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...