Bonn (ots) -Die Wahl zum Europäischen Parlament steht an und in den 27 Mitgliedsstaaten der EU beginnt der Wahlkampf. Am Montag, dem 22. April beginnt die letzte Sitzungswoche des Europaparlament vor der Wahl. phoenix wirft aus diesem Anlass einen besonderen Fokus auf die EU mit einer Themenwoche Europa.Am Montag startet phoenix in die Woche mit einem europäischen nachgefragt mit FAZ-Korrespondent Thomas Gutschker aus Brüssel. Am Abend talkt Thomas Becker in unter den linden aus Straßburg mit den MdEP Daniel Caspary (CDU) und Reinhard Bütikofer (GRÜNE) zum Thema "Bedroht - die EU und ihre äußeren und inneren Feinde".Am Dienstag und Mittwoch diskutiert phoenix-Reporterin Ines Arland ab 8.45 Uhr im phoenix europatalk in Straßburg mit Mitgliedern des Parlaments, unter anderem mit Hannah Neumann (GRÜNE), Mitglied Unterausschuss für Sicherheit und Verteidigung, Lukas Mandl (ÖVP), Stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für Sicherheit und Verteidigung und Markus Ferber (CSU). Zudem werden die Debatten des EP in seiner letzten Sitzungswoche live übertragen und kommentiert: Am Dienstag verhandeln die Abgeordneten die Beschlüsse des vergangenen EU-Gipfels und die wirtschaftliche Lage der EU, am Mittwoch stehen die Entwicklungen rund um den Angriff Irans auf Israel im Mittelpunkt der Debatte.Am Donnerstagabend wird die phoenix runde mit einem international besetzten Gästepanel das Erstarken rechter Parteien in Europa diskutieren und die möglichen Auswirkungen eines Rechtsrucks bei der Wahl zum Europäischen Parlament.Einen Blick aus den vielen Mitgliedsstaaten der EU gewähren die Auslandskorrespondent:innen von ARD und ZDF. Aus Ungarn, Spanien, Österreich, Frankreich und Schweden blicken sie für phoenix auf den beginnenden Wahlkampf und das mögliche Erstarken rechter und rechtspopulistischer Parteien bei der Wahl zum Europäischen Parlament - jeden Abend der Woche, um 23.00 Uhr in der tag.Am Donnerstag, den 25.04., zeigt phoenix den Film "Gekaufte Politik? Europa in der Korruptionskrise" (90 Minuten). Zahlreiche weitere "europäische" Dokumentationen zu europäischer Sicherheitspolitik, Wirtschaft, dem Problem Korruption aber auch zur Schönheit Europas vervollständigen das Programm der Themenwoche.Auf dem phoenix instagram-Kanal werden die Formate Fragenhagel und Auf den Punkt! mit Mitgliedern des Europäischen Parlaments angeboten. Alle Debatten und Gesprächssendungen werden bei phoenix zudem auch live bei Youtube gestreamt.phoenix Themenwoche Europa, ab dem 22.04. im Programm mit einem besonderen Schwerpunkt rund um die Berichterstattung zur EU.Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5761560