In ökumenischer Verbundenheit haben die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) und die Deutsche Bischofskonferenz gleich zwei gemeinsame Online-Plattformen zur UEFA Euro 2024 gestartet: die Material-Plattform www.fussball-begeistert.de und die Übernachtungs-Plattform www.host4euro.com."Als Kirchen wollen wir mithelfen, dass Deutschland ein weltoffener, guter Gastgeber der EM ist, dass das Spiel fair bleibt und wir alle dabeibleiben - im selben Geist und gemeinsam. Das leben wir in unseren Gemeinden Tag für Tag über Grenzen hinweg", so das gemeinsame Statement von Bischof Dr. Stefan Oster SDB, Sportbischof der Deutschen Bischofskonferenz und Präses Dr. Thorsten Latzel, Sportbeauftragter der Evangelischen Kirche in Deutschland. "Weltoffenheit und Gastfreundlichkeit sind Ausdruck unseres christlichen Glaubens."Auf der Material-Plattform www.fussball-begeistert.de finden Kirchengemeinden, Organisationen und Fußballbegeisterte anregende Ideen und Materialien für Initiativen und Aktionen, Gottesdienste und Impulse rund um die Fußball-Europameisterschaft der Männer, die vom 14. Juni bis 14. Juli 2024 in Deutschland ausgetragen wird. Zugleich sind Gemeinden eingeladen, ihre Projekte einzustellen.Während der Fußball-Europameisterschaft werden die beiden großen Kirchen, unterstützt von vielen Ehrenamtlichen, mit vielen Aktionen in den Austragungsorten und den Gemeinden Präsenz zeigen: Von Gottesdiensten über Public Viewings in den Gemeinden bis hin zu Jugend-Events. Die gemeinsam entwickelte Online-Plattform dient dabei als wichtige Anlaufstelle für Informationen rund um die Organisation, aber auch zu fußball-ethischen Fragen sowie Themen wie Nachhaltigkeit, Fairness, Respekt und Vielfalt.Ergänzt wird das Angebot durch die Übernachtungs-Plattform www.host4euro.com - Fans übernachten bei Fans. Das soziale Netzwerk Churchpool ermöglicht es, Unterkünfte kostenfrei verfügbar zu machen, Menschen aus unterschiedlichen Ländern zusammenzubringen und ein weltoffenes Bild unserer Gesellschaft zu zeigen, in der die Kirche eine wichtige Rolle spielt. Dabei vereint Host4Euro Fußballbegeisterung mit christlicher Gastfreundschaft und Gemeinschaft.An den Austragungsorten der Spiele werden darüber hinaus Gottesdienste gefeiert.Hannover, 19. April 2024