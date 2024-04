Mit einem starken Start ins neue Geschäftsjahr habe die Mensch und Maschine Software SE laut SMC-Research überrascht. Damit unterstreiche das Unternehmen seine überzeugenden Wachstumspläne für 2024 und die Folgejahre. Der SMC-Analyst Adam Jakubowski sieht sich auf dieser Basis in seiner positiven Einschätzung des Unternehmens bestätigt und erneuert das "Strong Buy"-Urteil.

Mensch und Maschine sei nach Darstellung von SMC-Research überraschend stark in das neue Geschäftsjahr gestartet. Trotz eines - angekündigten und erwarteten - moderaten Rückgangs der Erlöse habe sowohl der Rohertrag als auch die Gewinnzahlen und der Cashflow auf neue Höchstwerte gesteigert werden können. Konkret haben der Rohertrag und das EBIT um jeweils 7 Prozent auf 50,2 resp. 16,9 Mio. Euro zugelegt, während sich der Quartalsgewinn um über 8 Prozent auf 10,6 Mio. Euro erhöht habe. Auch der operative Cashflow, der bereits im Vorjahr habe mehr als verdoppelt werden können, sei weiter leicht gewachsen und habe mit 25,5 Mio. Euro einem Viertel der Quartalserlöse entsprochen. Angesichts der außerordentlich starken Vergleichsbasis aus dem Vorjahr, in die noch die Sonderkonjunktur wegen einer Rabattaktion bei Autodesk eingeflossen sei, seien das sehr überzeugende Werte.

Mit dem guten Jahresstart seien auch die Ziele für das Gesamtjahr untermauert worden, für das MuM ein Rohertragswachstum um 8 bis 12 Prozent sowie einen Anstieg des Gewinns je Aktie um 10 bis 20 Prozent auf 189 bis 206 Cent anstrebe. Die Schätzungen der Analysten liegen in etwa in der Mitte der Korridore (10,2 Prozent und 1,97 Euro je Aktie) und werden von SMC-Research nach dem überzeugenden Abschneiden im ersten Quartal als gut erreichbar eingestuft. Auch die Annahme eines in den nächsten Jahren fortgeführten Wachstums von Rohertrag und Margen erscheine weiterhin gut begründet, weswegen man die Schätzungen unverändert gelassen habe.

Auf dieser Basis sehen die Analysten das Kursziel weiter bei 69,00 Euro, was in Kombination mit dem rundum überzeugenden Gesamteindruck weiterhin das Urteil "Strong Buy" rechtfertige.

