CUXHAVEN (dpa-AFX) - Vorbereitende Arbeiten zur Erweiterung des Hafens in Cuxhaven sollen noch dieses Jahr beginnen. Das sagte der Sprecher der Geschäftsführung von Niedersachsen Ports (NPorts), Holger Banik, am Freitag in Cuxhaven. Der erste Rammschlag, der für den Baubeginn steht, soll Banik zufolge voraussichtlich im Januar oder Februar 2025 ausgeführt werden. Der Hafen Cuxhaven gilt als wichtig für die Energiewende. Er soll erweitert werden, damit auf neuen Flächen mehr Teile für Windkraftanlagen gelagert und umgeschlagen werden können. Das Vorhaben soll etwa 300 Millionen Euro kosten. NPorts ist der Hafenbetreiber des Landes Niedersachsen./lkm/DP/stw