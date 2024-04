Wien (www.fondscheck.de) - "FONDS professionell" hat einen Blick in die Bestandslisten freier Fondsvertriebe geworfen und nach Portfolio-Schwergewichten gestöbert, so die Experten von "FONDS professionell".Die Redaktion stelle die zehn größten von ihnen vor.Sie würden zu den Vertriebsklassikern in Deutschland zählen und seien wahren Branchenkennern landesweit daher längst vertraut: Fonds wie das von Russ Koesterich und seinem Team gesteuerte Portfolio BGF Global Allocation Fund (ISIN LU1653088838/ WKN A2DVH6) oder der Vertriebsklassiker Acatis Value Event Fonds (ISIN DE000A0X7541/ WKN A0X754) würden sich regelmäßig unter den Top-Bestsellern im freien Vertrieb finden. Auch in der jüngsten Auswertung der Redaktion für das zweite Halbjahr 2023 hätten es die Geldtöpfe auf vorderste Ränge geschafft. ...

