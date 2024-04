Wien (www.fondscheck.de) - Die Fondstochter der Deutschen Bank etabliert eine neue Einheit namens Capital Solutions und ernennt Vlado Spasov zu deren Leiter, so die Experten von "FONDS professionell".Damit solle die Schlagzahl im Bereich Alternative Credit erhöht werden.Mit der Gründung der neuen Einheit Capital Solutions habe die DWS einen "weiteren Schritt in ihrer strategischen Wachstumsinitiative" im Bereich Alternative Credit bekannt gegeben. Mit sofortiger Wirkung sei Vlado Spasov zum Head of Capital Solutions ernannt worden, wie es in einer Mitteilung der Deutsche-Bank-Tochter weiter heiße. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...