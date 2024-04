Die US-Börsen haben am Donnerstag Gewinne nicht halten können. Als am Anleihemarkt die Renditen erneut stiegen, gab der Leitindex Dow Jones seine Aufschläge größtenteils wieder ab. Eine robuste US-Wirtschaft und eine hartnäckigere Inflation als erwartet sorgen seit Wochen für steigende Zinsen. Auf diese Sorge reagieren besonders die Tech-Titel sensible, da diese zudem auch seit Monaten stark gestiegen sind. Guten Nachrichten gibt es dafür bei Micron.Micron hat beim CHIPS Program Office des US-Handelsministeriums ...

Den vollständigen Artikel lesen ...