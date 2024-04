© Foto: © 2024 Procter & Gamble



Gewinnprognose angehoben, aber beim Umsatz enttäuscht. Der Konsumgüterriese Procter & Gamble hat am Freitag gemischte Zahlen vorgelegt. Die Aktie liegt vorbörslich leicht im Minus.Der Hersteller von Pampers, Head & Shoulders-Shampoo und Ariel-Waschmittel hat am Freitag seine Gewinnprognose für das laufende Jahr angehoben. Steigende Preise für die Markenprodukte haben zwar den Gewinn erhöht, doch der Absatz wächst nicht weiter. Bislang ist es dem Konzern nicht gelungen, das Kundenwachstum wie geplant anzukurbeln. Die verkauften Mengen sind zum zweiten Mal in Folge unverändert geblieben. "Wir haben im dritten Quartal trotz zahlreicher Gegenwinde einen soliden Umsatz und ein starkes …