Unstruttal (ots) -Beim Bauen kommt es auf Verlässlichkeit an. In diesem Bereich setzt die BAUMAX Maschinentechnik GmbH auf bewährte Methoden, um den Kunden innovative Baumaschinen zu bieten. Vielseitig einsetzbar im Garten- und Landschaftsbau, Tiefbau oder auch Pflasterbau bieten Baumaschinen von BAUMAX das perfekte Preis-Leistungs-Verhältnis.Niemand will beim Bauen eine Überraschung erleben. Daher kommt es gerade bei Baumaschinen auf Verlässlichkeit und Robustheit an. In diesem Bereich setzt die BAUMAX Maschinentechnik GmbH neue Maßstäbe. Schrittweise hat das Unternehmen aus dem thüringischen Unstruttal sein Sortiment immer weiter ausgebaut.Der Ursprung des Erfolgs des heutigen Marktführers für preiswerte und robuste Verdichtungs-, Transport- und Schneidtechnik liegt in einer Tatsache: Zwischen den hochwertigen Baumaschinen der Spitzenklasse und den wenig verlässlichen Produkten aus dem Baumarkt, klafft eine große Lücke. Daher machte es sich BAUMAX zum Ziel, diese Marktlücke zu schließen. Denn insbesondere in der Baubranche sind qualitativ hochwertige und zuverlässige Produkte unerlässlich. Niemand will, dass etwa ein Bodenverdichter sich eingräbt, anstatt zu verdichten oder sich bereits kurze Zeit nach dem Kauf Teile lösen. Dies ist leider insbesondere bei Billiggeräten häufig der Fall.Mit Bodenverdichtern und Vibrationsstampfern begann die Erfolgsgeschichte des Familienunternehmens und auch heute noch sind diese der Kern des Unternehmens und bilden einen Großteil des Portfolios. Denn je nach Anforderungen bieten sich verschiedene Varianten von Rüttelplatten oder Stampfern an - mit ihren jeweils eigenen Vor- und Nachteilen. Jedes Modell hat dabei in seiner Klasse einzigartige und wichtige Schlüsseleigenschaften, die es für spezifische Einsätze perfekt machen. Telefonisch berät das BAUMAX-Team dabei gerne die Kunden, welches Produkt für sie perfekt geeignet ist.Doch längst hat das Unternehmen sein Angebot verlässlicher und wirtschaftlicher Maschinen ausgebaut. Die neuen Elektrodumper setzen neue Maßstäbe, was mit einem rein elektrischen Modell alles technisch möglich ist. Der Dumper ist multifunktional einsetzbar und die Kippmulde aus massivem Stahlblech kann mit bis zu 550 Kilogramm beladen werden. Aufgrund des großen Kippradius' von 110 Grad lässt sich die Mulde auch bei Steigung vollständig entleeren. Das Modell lässt sich praktisch mit dem integrierten Ladegerät laden, die Motor- und Getriebewartung bei Modellen mit herkömmlichen Verbrennungsmotoren entfällt. Auch die Geräuschkulisse ist deutlich niedriger, der Elektrodumper ist daher ideal für den Einsatz überall dort, wo die Geräuschkulisse besonders niedrig bleiben sollte.Die Steinsäge SST350 ist eine Innovation von BAUMAX. Deren neueste Generation bietet eine einzigartige und patentrechtlich geschützte Wasserzuführung. Der integrierte Sediment- und Schneidschlammabscheider ist ebenso einzigartig und hält die Schneidrückstände von der Pumpe fern - dadurch wird deren Lebensdauer deutlich verlängert. Die Steinsäge von BAUMAX eignet sich dank ihres Diamantblatts perfekt für das Zuschneiden verschiedenster Elemente, von Betonpflaster über Klinker und Fliesen sowie Natursteinpflaster bis zu Dachziegeln.Als mittelständischer Familienbetrieb setzt BAUMAX auf Verlässlichkeit. Sämtliche Modelle werden in Deutschland entwickelt, und auch die Endfertigung findet hier statt. Bei der Entwicklung legt das Unternehmen Wert auf eine nachhaltige Konstruktion für robuste Maschinen, die den Herausforderungen der Baustelle trotzen können. Leistung, Wirtschaftlichkeit und Ergonomie sind ebenfalls wichtige Aspekte, die mit in die Entwicklung der neuen Geräte einfließen.Zu dem Aspekt der Nachhaltigkeit zählt auch, dass BAUMAX nicht das Ziel hat, überdesignte Modelle zu schaffen. So hat das Unternehmen im Vergleich zu den Marktführern den Vorteil, nicht jedes Jahr mehrere Millionen Euro ausgeben zu müssen, um ständig neue, minimale Innovationen vorzeigen zu können. Denn oft geht es dabei gar nicht um die Kunden selbst, sondern um minimale Veränderungen im Kampf gegen Konkurrenten. Die Ziele der BAUMAX Maschinentechnik GmbH bleiben hier auf dem Boden der Realität, nämlich überzeugende und robuste Baumaschinen zu einem fairen Preis zu konstruieren. Dies kommt auch bei den vielen Bestandskunden gut an. So können die hochwertigen Produkte zu einem unschlagbar guten Preis-Leistungs-Verhältnis angeboten werden.Die unterschiedlichen Baumaschinen, wie etwa Rüttelplatten oder Grabenstampfer, können dabei flexibel eingesetzt werden, hauptsächlich in den Bereichen Garten- und Landschaftsbau, Tiefbau, Kabel- und Leitungsbau und Pflasterbau. Aber auch Kunden in den Branchen Hochbau, betonverarbeitende Industrie, Abriss oder Recycling finden bei BAUMAX verlässliche, hochwertige Geräte zu einem guten Preis.Ein weiterer wichtiger Aspekt, den sich das Familienunternehmen gern auf die Fahnen schreibt, ist die Zufriedenheit der Kunden. Daher berät das Unternehmen seine Kunden kostenlos und hält auch Jahre nach der Einstellung eines Modells noch Ersatzteile verfügbar, damit die Geräte im Ernstfall noch repariert und anschließend weiter genutzt werden können. Geräte von BAUMAX können im Direktvertrieb erstanden werden. Dies hat für die Kunden viele Vorteile, etwa dass so keine zusätzlichen Kosten für den Zwischenhandel den Preis der Geräte erhöhen. So erhalten die Kunden Baumaschinen von BAUMAX zum besten Preis. Auch können bei Nachfragen die Experten direkt Frage und Antwort stehen und so die Kunden kompetent beraten.Mehr Details zu den hochwertigen Baumaschinen von BAUMAX finden Interessierte hier: https://www.baumax-baumaschinen.dePressekontakt:BAUMAX Maschinentechnik GmbHHerr Matthias KraushaarAm Brühl 799996 UnstruttalDeutschlandTelefon: 03601 406457Mail: presse@baumax-baumaschinen.deOriginal-Content von: BAUMAX Maschinentechnik GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174503/5761656