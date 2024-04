FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Beiersdorf nach Umsatzzahlen zum ersten Quartal von 135 auf 134 Euro je Aktie gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Marke Nivea habe dem Konsumgüterkonzern ein unerwartet starkes Wachstum aus eigener Kraft beschert, das in erster Linie von Europa und den Schwellenmärkten getrieben worden sei, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Freitag vorliegenden Studie. In Nordamerika habe sich der Konzern zwar einem schrumpfenden Hautpflegemarkt ausgesetzt gesehen, aber Marktanteile gewonnen. Die insgesamt guten Perspektiven seien gleichwohl bereits im Kurs eingepreist./la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.04.2024 / 13:42 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.04.2024 / 13:48 / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005200000

