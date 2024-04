Germering (ots) -DocuWare, führender Anbieter von Lösungen für Dokumentenmanagement und Workflow-Automation, gibt die Übernahme von natif.ai bekannt. Die Entscheidung, eines der innovativsten Start-ups in der deutschen Technologielandschaft zu übernehmen, unterstreicht die Zukunftsvision des Unternehmens. Durch die Einbindung der KI-Technologien von natif.ai in die DocuWare Plattform wird der Wettbewerbsvorteil des ECM-Anbieters signifikant ausgebaut."Dies ist eine sehr wichtige und strategische Akquisition. Sie ermöglicht es uns, unseren Kunden weltweit modernste KI-Technologie zur Verfügung zu stellen, die für das Wachstum und den Fortschritt von Unternehmen unerlässlich ist. Die Kombination der Expertise des natif.ai-Teams mit der unseren wird die Marktposition von DocuWare weiter stärken," so Dr. Michael Berger, President von DocuWare.Neben der hohen Kompatibilität der Firmenkulturen schätzt DocuWare insbesondere die neue Energie, die das Start-up in die bestehende Organisation einbringt. Seit der Übernahme wird natif.ai als eigenständige Tochtergesellschaft der DocuWare GmbH weitergeführt. Der Sitz von natif.ai und seinem Team aus Expertinnen und Experten, die nach der Übernahme Teil der DocuWare Group geworden sind, soll im KI-Hotspot Saarbrücken verbleiben.Johannes Korves und Manuel Zapp, Co-CEOs von natif.ai, sind sich einig: "Wir freuen uns, diesen wichtigen Schritt zu gehen und Teil der DocuWare Group zu werden. Unsere Motivation war schon immer, Wachstum durch Technologie zu beschleunigen und zu unterstützen. Die Zusammenführung der Kompetenzen beider Teams wird DocuWare als ECM-Anbieter auf ein neues Level heben. Dies sind spannende Zeiten und wir freuen uns, unseren Teil dazu beitragen zu können."Pressekontakt:Nina Berizzi - Public Relations & Communications Manager - DocuWareGmbH - nina.berizzi@docuware.com - +49 89 894433-086Original-Content von: DocuWare GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52804/5761674