Die Coca-Cola-Aktie hat in den vergangenen Handelstagen leicht zulegt. Am Freitag zeichnet sich jedoch ein leicht schwächerer Handelsstart ab. Grund dafür ist eine neue Studie der US-Großbank JPMorgan. In dieser senkte Analystin Andrea Teixeira das Kursziel zwar geringfügig, behielt die Einstufung jedoch bei. Finanztreff.de verrät, wie viel Potenzial JPMorgan jetzt bei Coca-Cola sieht.In einer aktuellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...