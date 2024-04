Dogeverse erreicht 7,5 Mio. $: Darum sind 10x möglich

Kryptowährungen befinden sich in einem ständigen Wandel, die Dynamik des Marktes bietet immer wieder neue Chancen für innovative Projekte. Eines dieser Projekte, das in letzter Zeit besonders hervorsticht, ist Dogeverse. Mit einer Kapitalbeschaffung von über 7,5 Millionen US-Dollar hat Dogeverse bereits signifikante Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Hat Dogeverse 2024 Potenzial? Zweifelsfrei - denn die mehr als 7,5 Millionen US-Dollar Raising Capital offenbaren eine signifikante Nachfrage.

Die Attraktivität von Dogeverse lässt sich dabei durch eine Kombination aus strategischer Planung und der Nutzung moderner Technologien erklären. Der Ansatz, mehrere Blockchains zu integrieren, ermöglicht es Dogeverse, von verschiedenen Ökosystemen zu profitieren und eine breite Basis an Nutzern zu erreichen. Hier hebt sich Dogeverse von anderen Meme-Coins ab und bezeichnet sich selbst als erste "Multi-Chain Meme-Coin im DOGE-Universum". Diese Multichain-Fähigkeit ist entscheidend für die Erhöhung der Liquidität und die Verbesserung der Zugänglichkeit des Tokens. 10x scheinen jedoch auch noch aus weiteren Gründen möglich.

Dogecoin-Day morgen: Dogeverse geht viral

Dogeverse hat den Launch des Presales strategisch vor dem jährlichen Dogecoin-Day positioniert. Dies ein Datum, das in der Krypto-Community wegen seiner Assoziation mit der Dogecoin-Kultur von Bedeutung ist. Diese zeitliche Planung ist geschickt, da sie die Aufmerksamkeit und das Engagement der Community maximiert. Zugleich sorgt das Bitcoin-Halving am morgigen Samstag erfahrungsgemäß für ein bullisches Sentiment im breiten Markt, das eben auch Meme-Coins wie Dogeverse zugutekommt.

So hält der britische Krypto-Influencer Jacob Crypto Bury in einem aktuellen Youtube-Video sogar 100x für möglich. Dogeverse geht viral, die Bekannheit steigt und damit kommen mehr potenzielle Käufer zum Meme-Coin.

Passives Einkommen via Staking: 143 Prozent APY erzielen

Ein weiterer Faktor, der das Potenzial von Dogeverse unterstreicht, ist die starke Staking-Rendite, die aktuell über 140 Prozent liegt. Dieses Angebot lockt Anleger an, die nicht nur auf der Suche nach kurzfristigen Gewinnen sind, sondern auch nach Möglichkeiten, passive Einkommen zu generieren. Dies gelingt schon im Presale - nach dem Kauf von DOGEVERSE können Anleger auf Ethereum direkt mit dem Staken beginnen. Durch das Staking werden ferner noch zahlreiche Tokens zeitweise vom Markt genommen, was die Knappheit erhöht und potenziell den Preis steigert, falls die Nachfrage anhält oder zunimmt.

Bullische Dogeverse Prognose: Darum ist die Zukunft vielversprechend

Die umfassende und ambitionierte Roadmap von Dogeverse gibt einen klaren Fahrplan vor. Mit geplanten Aktivitäten, die von der Initialisierung der Plattform über verschiedene Marketinginitiativen bis hin zu ersten Listings auf wichtigen Börsen reichen, demonstriert das Team hinter Dogeverse ein klares Engagement für das Wachstum und die langfristige Etablierung des Coins. Dogeverse soll kein kurzfristiger Highflyer sein, sondern ein langfristig erfolgreicher Meme-Coin.

Die Kombination aus innovativer Technologie, cleverem Timing, attraktiven Staking-Optionen und einer langfristigen Orientierung macht Dogeverse zu einem spannenden Kandidaten im Bereich der Meme-Coins. Darauf deuten eben auch die mehr als 7,5 Millionen US-Dollar hin, die schon investiert wurden.

Die Fähigkeit von Dogeverse, sich in einem kompetitiven und schnelllebigen Markt durchzusetzen, scheint insbesondere aufgrund des Multichain-Ansatzes vielversprechend. Das Narrativ ist klar - DOGEVERSE könnte Nachfrage in zahlreichen Meme-Coin-Hypes auf diversen Blockchains generieren. Da der Preis im Vorverkauf in nur 24 Stunden schon wieder angehoben wird, könnte eine zeitnahe Analyse ratsam sein.

