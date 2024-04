Vom Rekordhoch vor zwei Jahren bei 181,30 Euro hat die Varta-Aktie mittlerweile über 95 Prozent an Wert verloren. Für das laufende Jahr steht ein Verlust von rund 60 Prozent zu Buche. In der vergangenen Woche hat sich die Talfahrt noch einmal beschleunigt. Am Donnerstag wurde mit 7,43 Euro ein neues Rekordtief markiert. Ein Ende der Talfahrt scheint vorerst noch nicht in Sicht. AKTIONÄR-Leser wissen: Bei Varta ist Restrukturierungsplan aus dem vergangenen Jahr gescheitert. Nun soll ein neues Sanierungsgutachten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...