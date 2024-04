Die Vita 34 AG hat das Jahr 2023 in Anbetracht eines herausfordernden Umfelds aus rein operativer Sicht solide abgeschlossen, so hiess es bei Vorlage der vorläufigen Zahlen am 31. Januar 2024. Insbesondere sah man einen Konzernumsatz 2023 von rund 76,8 Mio EUR und ein EBITDA von rund 4,0 Mio. EUR, was unterhalb der kommunizierten Prognosebandbreite von 5,5 bis 7,0 Mio EUR gelegen hätte. Und heute dann überraschende News aus Leipzig. Finale Finanzkennzahlen 2023 zeigen EBITDA der Vita 34 AG in Höhe von 5,6 Mio EUR. Und die Abweichung von den vorläufigen Zahlen stehe im Wesentlichen in Zusammenhang ...

