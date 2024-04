Wing Commander 3 hat für eine Änderung in Windows 95 gesorgt. Damals fiel einem Tester auf, dass das Spiel eine bestimmte Tastenkombination nicht richtig erkennen konnte. Die Microsoft-Größe Raymond Chen schwelgt in einem Blogbeitrag in alten Zeiten. Vor mehreren Jahrzehnten gab es viele Leute im Unternehmen, die Software für MS-DOS und Windows 95 getestet haben. Diese Software-Tests haben auch eine wichtige Änderung an Windows 95 hervorgebracht.AnzeigeAnzeige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...